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【新冠疫苗】德國或限制未打者自由 若疫情仍不受控

環球社會熱點 17:20 2021/07/27

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為應對新冠變種病毒威脅，歐洲多國各出法寶，加快疫苗接種。德國有官員警告，若當地新冠確診個案持續上升，或將對未接種人士實施限制措施，包括禁止進入餐廳或戲院等。德國官員表示，相關政策合法，德國政府有責任保護公民健康。

南韓擬秋天開打新冠疫苗加強劑 研究指混針產更多抗體 【下一頁】

德國總理默克爾（Angela Merkel）幕僚長布勞內（Helge Braun）接受德國傳媒《圖片報》（Bild）採訪時警告，若未來數月確診人數繼續攀升，或考慮限制尚未接種疫苗人士自由。布勞內指，由於有關人士的傳播風險太高，將會被禁止進入餐廳、戲院及體育館等場所。

雖然限制未接種疫苗進入特定場所的措施備受爭議，但布勞內強調，接種疫苗對預防重症十分重要，因此接種疫苗人士一定會比未接種者擁有更多自由。布勞內更堅稱，相關政策合法，因為德國政府有責任保護民眾健康。

美FDA促輝瑞及Moderna 擴大兒童新冠疫苗臨床實驗 【下一頁】

Delta變種病毒（即印度變種）席捲歐洲，德國境內相關砌診亦持續增加。德國政壇近期一直討論，是否需立法強制包括醫護等特定職業人士接種疫苗。默克爾近日回應，指政府現階段更傾向鼓勵民眾自願接種，但她並不排除未來數月實施強制措施可能。

德國超過6成人口已最少接種1劑疫苗，逾49%人口已完成疫苗接種。（編按：德國部分人士接種1劑強生疫苗就完成接種）

責任編輯：李俊儀

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