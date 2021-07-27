【大行點睇】高盛看好油價前景 中石油過度調整予買入機會

高盛發表研究報告指，雖然油組及其盟友計劃增產，但料國際油價將於末季重拾強勢，修訂第三季及第四季布蘭特期油價格預測，第三季由每桶80美元下修至75美元，第四季則由每桶75美元上修至80美元，明年估計在60至90美元上落。該行認為，中國石油（00857）近期股價已出現過度調整，現時是買入機會，重申「買入」投資評級，並列入「確信買入」名單內，目標價輕微下調1.9%至5.2元。

該行指，近期油價因變種病毒憂慮而反覆回落，拖累中石油今個月股價下跌13%，是更進一步買入機會，而且公司對高油價敏感度高尚未被市場充分體現，現時股價較國際同業折讓達48%。該行指出，若明年平均布油價格由70美元升至75美元，料利好石油生產及煉油業務，並可抵銷天然氣業務因入口帶來虧損，惟考慮到進口天然氣成本等，因此輕微下調2022至2023財年EBITDA預測約1%。

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記者：郭秀慧