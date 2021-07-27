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【電子消費券情報】Lenovo推「消費券早鳥優惠」預繳250元即可換取500元優惠 將支援4種支付工具

理財智慧 16:49 2021/07/27

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第一期5000元電子消費券即將發放，跨國科技公司Lenovo推出消費券推廣活動。消費者只要於7月31日前，到Lenovo官方專門店，預繳250元即可換取價值500元的消費券早鳥優惠，而每個用戶只能購買優惠劵一件。

【消費券優惠】為迎接電子消費券計劃 K11 MUSEA推200萬抽獎回饋消費者 【下一頁

消費券早鳥優惠的使用有效期為8月1日至8月31日。市民憑藉優惠劵於有效期內可到Lenovo官方專門店購買電腦產品以兌換優惠劵，當中包括平板電腦、手提電腦、桌上電腦及工作站。如市民訂單只包含配件、保固或軟件產品將不能兌換優惠劵。市民兌換優惠劵時，Lenovo官方專門店職員會首先將預繳金額退回，同時門市職員會於確認產品可用優惠劵後提供在訂單上提供額外250元的折扣。不過，每次只限在Lenovo官方專門店消費一張優惠劵。另外，兌換優惠劵後的餘款必須以香港政府消費券計劃發行的電子消費券付款，若擁有的消費券不足繳付餘款，差額可以使用其他Lenovo官方專門店提供的付款方式付款。

【消費優惠】無印良品推涼夏生活優惠 服飾、生活用品、食品等都有8折等折扣 【下一頁

不過，Lenovo的官方專門店目前支援使用消費券的支付工具，只有Tap & Go、Alipay HK及WeChat Pay，而八達通可使用日期將另行公布。至於eShop則只支援Tap & Go，其他可使用日期將另行公布。

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責任編輯：羅浩濂

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