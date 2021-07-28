【樓市熱話】租戶突失業 欠租七萬多元 更申請破產 業主上網求助怕變凶宅

把自己的單位租出去最怕遇到租霸，怕他破壞東西又怕他不交租，當然理虧的是租戶，業主也能安心一點。但如果遇上令人同情的租戶，令業主進退兩難的話，該怎麼辦才能完美解決？近日有網民於網上討論區發文，指租客沒錢交租，又不敢趕他們走。

網民經歷：

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有人十分冷血，直言：「跳就跳，關你什麼事？」，更指樓主人太好分分鐘令他們得寸進尺。後來被大批網民責罵，就算對租戶沒有同情心，也得想一下單位變凶宅後樓價會不會大跌！而且樓主分明就是善良的人，他可能會內疚一輩子。

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網民為樓主出主意，指可以賠錢給租戶，讓他們走。「少少錢唔慳得，當比錢送走瘟神！」，如果變了凶宅，樓價下滑也補救了，直言：「小財不出大財不入」。又或可以保留對話紀錄作證據，一旦真的還不了錢就法庭見。

有人笑言，該租戶沒有怪樓主的單位風水不好令他們破產也算得上人不錯了。

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責任編輯：張瑋婷