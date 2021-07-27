【方圓公關人生@iM網欄】談東京奧運危機管理   面對危機的忍與自製危機的蠢

東京奧運在重重困難與阻礙下終於揭幕，讓這體壇盛事在限制觀眾入場的情況下面世，而今屆奧運會可說是在風雨漂搖下出現。最大的危機，莫過於是之前全球疫情仍然嚴峻令國際奧委會（IOC）曾面對取消或延期的可能，而日本的民意調查亦曾顯示近七成國民不希望奧運會如期舉行，市場視奧運會舉行與否猶如一場賭博，賭注是各運動員及日本市民的健康安全。當時分析指出如日本單方面叫停奧運，便可能需要承擔相當於35-40億美元（約273-312億港元）的經濟損失，如今如期舉行但大眾無緣入場，東奧之前已經售出接近400萬張門票，預計損失共900億日圓（約63億港元），而部份前期投資、轉播權、廣告費亦會因而錄得虧損，但說穿了，在龐大體育收益及各國的巨大協議與契約底下，「排除萬難」令活動發生，及忍受着批評與輿情壓力，相對地可能比較着數。

說到危機，東奧組織委員會前主席森喜朗（Yoshiro Mori）於年初發表言論表示「女人說太多話，女性組委會成員開會會花很長時間」，結果禍從口出，激發對歧視女性的全球性強烈反對，結果最後一名日本女子在網上創建「#DontBeSilent（不要沉默）」的請願，得到了許多民眾的支持下，抵不住巨大公眾壓力下宣布下台，其職位並由一名女性（日本原奧運大臣兼七屆奧運選手橋本聖子Seiko Hashimoto）取代，其後東奧組委會更設立一個推進性別平等的團隊，可謂意義重大。位高權重人士因失言倒台，屬典型自製災難，自我問責，而且事件總算促進了男女平等路向，「危」中稍轉「機」；相比香港有政界人士在網絡失言詆毀香港運動員，真相大白後仍無恥地毫無悔意，甚至影響所屬政黨的名聲，便是自製災難，愚蠢至極。

執筆之時，香港代表張家朗奪得史上首面劍擊奧運金牌，這是對香港體育的肯定、這是香港精神！

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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