【中美角力】中國狙擊美國上市中概股 羅奇指中美已跨冷戰邊緣

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）接受外媒訪問時指警告，北京狙擊在美上市中概股的行動恐對市場有深遠意義。他說: 「中國前景感到樂觀，但當發現這些行為（針對在美上市中概股）後卻惑到不安。」他表示中國正在針對由企業家驅動的經濟核心，而且是針對他們的商業模式。

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他認為美中兩個全球最大經濟體間的緊張關係，是1970年代初以來最嚴重，「即使美國公司不直接與中國進行貿易，但這些商品與全球供應鏈有關，所以美中緊張的關係對美國公司及投資美國的投資者也有重大影響，根本無法擺脫與中國的聯繫。」

羅奇在4月接受同一媒體訪問時指，美中關係正在惡化，兩國正處於冷戰邊緣，現在羅奇認為已經跨過冷戰邊緣，又指這些行動影響到過去看好中國的核心，情況令他擔心。

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