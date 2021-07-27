【樓市現象】市場「反高潮」出現回流盤　外國回流客斥960萬急入市

近期多了業主移民賣樓，但同時亦有人回流香港置業。美聯物業黃麗貞說，將軍澳維景灣畔15座高層G室，實用面積510平方呎，兩房間隔，景觀開揚，內櫳企理，剛以960萬元易手，實用呎價約18,824元。

代理續說，買家為回流香港定居的港人，見維景灣畔盤源不多，而且「鎖匙盤」尤其短缺，以項目1至3期為例，租務連買賣放盤僅8個，故上址買家睇樓後即決定承接。資料顯示，原業主於2016年7月以633萬元購入上址，現帳面賺327萬元，物業期內升值約52%。

事實上，市場近期也見外國回流客入市，舉例說，荃灣愉景新城7座高層H室，實用面積647平方呎，三房間隔，早前以1,050萬元易手，實用呎價約16,229元，據悉，買家因工作關係回流香港，所以要買樓上車。不過，有代理指，外國回流客近期沒有急增，但多了業主賣樓移民。

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