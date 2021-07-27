【港股市況】國信程嘉偉：恒指將有技術反彈但大市仍未跌定　降年底目標價至23000點

▲ 程嘉偉短線不看好手握大數據公司、內房、大宗商品、教育及物管股。

港股連續兩日跌逾千點，恒指陰守25000。國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉向本報表示，恒指兩日跌逾2000點後，相信周三早段會有技術反彈，之後大市走勢仍要視乎A股市況，但暫時來看，港股仍未跌定。他稱，新經濟股在恒指權重佔比高，故將恒指成分股每股盈利增長下調至14%，年底恒指目標價降至23000點，預期港股維持小漲大回格局。

程嘉偉指，參考2019年4月爆發中美地緣政治風險後，港股大跌的情況，當年港股急跌後，會出現一個小反彈，但反彈至一定水平後，會再下試更低水平。以目前市況來看，預期恒指會反彈至25800點左右，然後再下試更低位。

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「現時大市由情緒主導，即使有反彈，也不建議撈底，因風險太高。」程嘉偉表示，港股仍未跌定，要判斷大市何時喘穩，需要恒指在5至7個交易日於窄幅水平上落。

他認為，由於中美磨擦升溫，中央對內地民眾大數據管理非常重視，因此手握大數據的科技平台股，特別是雲計算SaaS股受壓，而無論是科技龍頭的反壟斷監管、內地教育「雙減」政策、房地產行業三條紅綫等，中央的核心都是有效規管資本發展，防範過度市場化，因此相信類似資本或大數據規管將擴至不同行業，杜絕寡頭壟斷，以金融資本市場角度來看，未來這些資本巨企盈利能力預期將大幅下降。

港股總市值單日失2.5萬億元，詳見【下一頁】

程嘉偉短線不看好手握大數據公司、內房、大宗商品、教育及物管股，但得到國策支持且行仍處成長階段行業，如汽車、芯片、體育用品、新能源和港交所 （00388） ，則持樂觀看法。

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編輯：陳韻妍