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【家朗熱潮】對劍擊產生興趣 想投身做運動員 網民：你堅持每日跑30分鐘先再說

理財智慧 14:00 2021/07/28

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香港劍手張家朗昨晚在東京奧運男子花劍個人賽，以15:11擊敗意大利劍手加路素，勇奪香港第二面奧運金牌，近日有一名網民於網上討論區發文，以「有沒有人因為張家朗對劍擊產生興趣，想投身做運動員？」為題，詢問網民意見。另外，樓主認為劍擊很熱血，很想嘗試戳人，不想再上班被老闆戳。

【延伸閱讀】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世    【下一頁

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【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價    【下一頁

此帖文一出，引來很多網民討論，有支持的網民問：「哪裡有成人劍擊班？」、「一定有很多父母幫子女報劍擊班，好像上次馬術熱潮一樣。」、「射擊的伊朗選手都是半路出家摘下金牌，成為史上最年長的奧運獎牌得主，樓主不要氣餒」、「想做就去做！說不定下個金牌就是你或將來你有份訓練下個金牌出來。」

有不支持的網民直言「樓主你堅持每日跑30分鐘先再說」、「你付一百元報名參加康文署的公開比賽玩一玩先，就知自己有多天真。」、「想一想好了，記得每日準時上班。」、「你父母是不是運動員？如果不是，我勸你不要浪費時間。」、「投身做運動員？如果你是五至歲七還可以考慮的，還要身邊人不離不棄投放資源去支持和鼓勵你。」、「要有心理準備做運動員會很辛苦，不是這麼容易的。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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