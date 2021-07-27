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【人民幣定期存款】外資大行人幣定存 短中長息齊報2.4厘

Hot Talk 16:14 2021/07/27

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星展近期連番加人民幣定期存款息，目前短中長息齊報2.4厘。

內地連環出監管重拳，重創港股，港滙也一度跌至約3個月低位，港元一個月拆息亦兩連升，新報0.08厘，奈何暫未見港銀因拆息轉升而掉頭加港元定存息。適逢不少散戶慌忙為監管高危股斬倉，閒資急覓避風港。反觀，近期大小業界爭相加人民幣定期存款息率，專家認為，人民幣定期存款為避險首選的停泊地。而新近加入戰團是星展銀行，7月下旬至今已3度調高短中長息，目前旗下3個月、半年及一年罕有齊報2.4厘。

想知各行短中長期人幣定存息比較？可按下圖了解

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要是以起存額一樣，而長短息又劃一來衡量，星展的新息率打入高息榜第2位，僅次於富邦的2.5厘，但這新加坡資金的外資大行，提供特惠息的入場費僅須等值5萬港元，較富邦的30萬港元低。可是，該門檻仍不及騰訊（00700）、工銀亞洲及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的低至1元人民幣。

港元定存最高息8厘倒數【下一頁

而避險族最關心會否賺息蝕滙， 東亞銀行（00023）高級投資策略師黃燕娥回應本報查詢指，預期美元兌人民幣今年底目標價為6.45，下半年高低位預測，分別為6.38及6.58。

假如以在岸價今午約為6.47，而年底目標價達6.45，再按定期存款有2.4厘，甚至2.5厘，按理追息族至少穩袋逾兩厘或以上利息。

此外，7月倒數，離岸拆息續呈倒掛，反映跨月度的1周拆息今天（7月27日）高見3.25厘，較6個月及一年的3.09厘高。

相關文章：【人民幣定期存款】中銀向高端客推人民幣綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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