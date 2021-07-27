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【東京奧運】大坂直美第3圈出局 不敵捷克選手

環球社會熱點 16:06 2021/07/27

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大坂直美不敵捷克球手Marketa Vondrousova於第3圈賽事出局。

大坂直美作為東京奧運東道主日本選手，周二（27日）出戰網球女單賽事。但大坂直美不敵捷克球手Marketa Vondrousova於第3圈賽事出局，大熱倒灶無緣晉身決賽。

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現年23歲的大坂直美世界排名第2，於今場賽事迎戰世界排名第42的22歲捷克選手馮德勞紹娃（Marketa Vondrousova）。但大坂直美以1比6及4比6的成績，直落輸兩盤爆冷出局。

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大坂直美今場一共出現32次無壓力失誤，發球得分率僅得49%。

大坂直美賽後接受訪問時，坦言自己感受到極大壓力，再加上之前從未參加過奧運比賽，首次出戰奧運難免會出現較多意外狀況。但大坂直美否認短暫休賽和天氣因素影響作戰狀態，強調所有選手都在相同環境條件公平比賽。

大坂直美於東京奧運位列女單2號種子，她早前透露患上抑鬱症及宣布退出法國網球公開賽，外界曾憂慮她無法出戰奧運。但她最終順利出戰東京奧運，並負責在東京奧運開幕禮燃點聖火。

除了大坂直美外，屬頭號種子的澳洲球手芭蒂（Ashleigh Barty）在首輪賽事中，也直落輸兩盤不敵世界排名第47的西班牙球手托爾莫（Sara Sorribes Tormo）。

責任編輯：鄭錦玲

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