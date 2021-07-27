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【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼　兼公布最受歡迎日系菜式排行榜

商業 16:32 2021/07/27

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Uber Eats今日公布過去半年最受港人歡迎的日系菜式，而壽司竟然三甲不入。（資料圖片）

香港人對日本美食情有獨鍾，Uber Eats今日公布過去半年最受港人歡迎的日系菜式，以及 Uber Eats 平台上最多人光顧的日式小店。數據發現，Uber Eats三間最受歡迎日式食店包括大田和食屋、叮叮丼丼 Ding Don Cafe 及 Tengachaya 天下茶屋。

【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　名有「家」或「朗」字都有優惠

據Uber Eats公布，在日式料理當中，港人仍是偏好「暖笠笠」且飽肚的日式主食為主，當中壽喜燒牛肉烏冬、壽喜燒牛肉飯、蒲燒鰻魚丼、吉列豬扒咖哩飯和滑蛋香煎雞扒丼位列港人5大最愛日式美食。但意外地，港人到日本必食的壽司則十大不入，可見港人對熱食十分執著。

加上東京奧運是近期全港關注的盛事，Uber Eats 特別為一眾港人提供限定優惠碼。新用戶由即日起至今年8月8日，輸入優惠碼「teamhk」，即享80元折扣優惠。新用戶另外亦可享30日免運費優惠。

5大最受歡迎日本料理

1. 壽喜燒牛肉烏冬

2. 壽喜燒牛肉飯

3. 蒲燒鰻魚丼

4. 吉列豬扒咖哩飯

5. 滑蛋香煎雞扒丼

【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金

【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場　計劃再開店建物流網點

責任編輯：葉泳珊

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