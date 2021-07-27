海外伴侶入境計劃遭濫用 新加坡移民局暫停計劃

受到疫情影響，不少國家地區都收緊出入境政策，遠距離戀愛的情侶飽受相思之苦。新加坡移民與關卡局因而受到不少請求，去年10月起開放讓新加坡人為海外男友或女友申請入境，惟計劃遭到濫用，當局因此停止計劃並採取執法行動。

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新加坡自去年3月禁止短期訪客入境，導致許多新加坡人被逼要與海外伴侶分隔兩地。據新加坡《聯合早報》報道，隨著疫情逐漸放緩，當局去年10月推出政策，讓新加坡人能與海外伴侶重聚。

報道續指，當時單方面向低風險的國家和地區開放邊境，其中包括越南。不過，在越南疫情惡化後，政府今年2月宣布暫停向越南開放邊境，移民與關卡局隨後開始收到許多越南人的申請，要求以新加坡人的男友或女友身份入境，令當局產生懷疑。

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內政部長兼律政部長尚穆根指出，有越南籍申請者獲多名自稱是男友的新加坡籍擔保人協助辦理入境，也有新加坡擔保人同時協助多名女友申請入境；更有協助越南女子以女友身份辦理入境的新加坡擔保人已有家室，有的則無法證明他們和申請者的關係。

移民與關卡局因此迅速在今年3月暫停這項計劃，並立即採取行動，包括撤銷批准、禁止申請者入境，並禁止這些申請者和擔保人再提交申請。尚穆根說，疫情期間外國人可以通過其他渠道入境，包括人力部的工作准證通道和教育部的學生准證通道，但他們必須符合這些部門的審查。

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