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【好想去旅行】HK Express推288元起單程機票　適用於27條航線

商業 16:02 2021/07/27

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HK Express特別推出超值票價優惠，適用於27條航線，單程票價只需港幣288元起。

為慶祝香港國際旅遊展即將開鑼，HK Express特別推出超值票價優惠，適用於27條航線，單程票價只需港幣288元起。

【東京奧運】閉門作賽反令日本電器商受惠！　帶旺大尺吋電視銷售
 
是次優惠推廣由今年7月29日至8月8日期間推出，單程票價只需港幣288元起，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。旅遊日期由今年11月1日開始，特別延長至明年6 月30日結束。在網上預訂機票時，旅客只需選擇「靈活飛」票價類別，即可以「自由飛」的價格免費升級尊享「靈活飛」的禮遇，包括無限次免費更改航班、快捷登機安排、優先辦理登機手續和優先處理託運行李服務。
 
是次推廣將為前往台中、台北或高雄三個航點的旅客提供運動器材與特殊行李託運服務五折優惠。另外，HK Express除了會繼續推行健康與安全的防護措施之外，更會向2021年年底或之前出發的旅客提供「免費COVID-19旅遊保險計劃」以作保障。

為了讓旅客可以使用香港特區政府推出的電子消費劵購買機票，HK Express的官網更引入微信支付和Tap & Go「拍住賞」付款方案。

【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品

責任編輯：蘇穎琪

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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