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【虛擬銀行】富融銀行夥建華「香港街市」　開戶送包米

Hot Talk 16:01 2021/07/27

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騰訊 （00700） 牽頭成立的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布，與建華集團旗下「香港街市」合作。富融銀行表示，月內成功開立富融銀行戶口將送上金鳳頂級泰國茉莉香米1KG，另設有逾5000份禮品，也可獲贈180分「香港街市」會員積分。

富融銀行表示，於7月1日至31日，成功開立富融銀行戶口的「香港街市」會員，可於今年7月28日至31日（「獎賞領取期」）期間，前往任何一間指定「香港街市」街市/市場的領獎櫃位，並出示由富融銀行發出的開戶成功SMS、及「香港街市」會員卡，即可當場獲得獎賞。

活動獎賞領取有效期至2021年7月31日止。

建華集團現時營運的30個街市，均全線支援17種電子支付方式，移動支付覆蓋率高達9成，約2,000個商戶接受電子支付，為香港首個全面支援電子支付服務的街市。

「香港街市」成立於2013年，專責街市的活化、管理及經營業務，並透過嶄新的管理及經營模式，致力改善旗下街市的整體環境及服務質素，為各區居民締造更便捷舒適的購物環境，掀開香港街市文化的新一頁。

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記者：謝卓榮

虛擬銀行 電子支付 銀行 富融銀行

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