【家朗買樓】網民為張家朗尋好樓盤 意見不一 稱：唔夠問林大輝拎

香港花劍隊的張家朗在26日為香港奪下歷史第二金，預料獲到「恒基精英運動員嘉許計劃」的獎金500萬。另外林大輝更被翻出當年承諾「包做業主」的言論，中學基金會將會發放250萬元給張家朗，一共750萬。近日有網民於網上討論區發文，為他尋找好樓盤。

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不少人覺得750萬有點少，只能買到一房單位，又或只夠買港島龍床盤，「繼續做大財團奴隸」。有人就有另一看法，指750萬不一定是全款，可以只當首期。有這麼多的首期，買一千五百萬的單位也不在下話，有哪裡是他買不了？網民更笑言：「唔夠問林大輝拎！」

有網民考慮到張家朗回港後的收入，指他之後一定不止有750萬，會有很多商品找他代言，什麼單位也能買。而且也不一定要買香港的樓，英國以750萬來說已經能買到三間屋，兩間收租一間自住，即時退休不是夢。

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責任編輯：張瑋婷