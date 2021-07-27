  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家朗買樓】網民為張家朗尋好樓盤 意見不一 稱：唔夠問林大輝拎

理財智慧 18:19 2021/07/27

分享：

香港花劍隊的張家朗在26日為香港奪下歷史第二金，預料獲到「恒基精英運動員嘉許計劃」的獎金500萬。另外林大輝更被翻出當年承諾「包做業主」的言論，中學基金會將會發放250萬元給張家朗，一共750萬。近日有網民於網上討論區發文，為他尋找好樓盤。

【電子消費券情報】Lenovo推「消費券早鳥優惠」預繳250元即可換取500元優惠 將支援4種支付工具【下一頁

不少人覺得750萬有點少，只能買到一房單位，又或只夠買港島龍床盤，「繼續做大財團奴隸」。有人就有另一看法，指750萬不一定是全款，可以只當首期。有這麼多的首期，買一千五百萬的單位也不在下話，有哪裡是他買不了？網民更笑言：「唔夠問林大輝拎！」

有網民考慮到張家朗回港後的收入，指他之後一定不止有750萬，會有很多商品找他代言，什麼單位也能買。而且也不一定要買香港的樓，英國以750萬來說已經能買到三間屋，兩間收租一間自住，即時退休不是夢。

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

張家朗 收租 運動 林大輝 網上討論區 退休 中學

上一篇文章

【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股

下一篇文章

【新股IPO】網易雲音樂傳本周進行上市聆訊 集資10億美元 公司：不予置評
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門