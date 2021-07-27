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【新股IPO】網易雲音樂傳本周進行上市聆訊 集資10億美元 公司：不予置評

股樓投資 18:18 2021/07/27

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消息指，網易（09999）旗下網易雲音樂最快於今個星期進行聯交所上市聆訊，集資約10億美元。公司早於今年5月底提交上市申請，美銀證券、中金及瑞信為聯席保薦人；此前有指網易雲音樂計劃發行2,132萬股股份，佔其總股本10%。不過，就此公司表示對消息不予置評。

【新股IPO】美菜網擬考慮由美國轉至香港上市，【見下頁】

根據網易雲音樂初步招股文件顯示，網易雲音樂採取同股不同權架構，於上市前由網易持股62.46%，百度(09888)、阿里（09988）旗下淘寶中國持股10.81%。此外，雲鋒基金聯合創始人虞鋒及黎瑞剛旗下CMC Y3亦為上市前投資者。

延伸閱讀:物管股大瀉 大摩下調對行業看法至「符預期」

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記者：張以正

網易－S（09999） 網易（美：NTES） IPO 港股

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