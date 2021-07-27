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【北水基金】北水教育主題基金暴瀉25% 創ETF單日崩盤紀錄

Hot Talk 15:54 2021/07/27

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教育股連日高台跳水，連累北水教育主題ETF狂瀉25%。

中港股市慘遇黑色星期一，今天（7月27日）仍陷尋底格局，恒指今日更一度跌穿25000點心理大關，而處於監管風眼的高危股續高台插水。至於內地近期興起集中單一行業的主題式ETF基金，當中慘受教育板塊崩盤所累，內媒指，教育指數昨天（26日）狂瀉逾8%，而北水獨有的博時全球中國教育基金曾經盤中跌停，一度暴挫24.59%，創下內地ETF單日暴瀉紀錄，基金亦為史上最大單日跌幅作緊急風險提示。

北水十大愛股，騰訊排第4【下一頁

以上遭洗倉拋售的基金，內媒形容為史詩式崩盤，其追蹤的中證全球中國教育主題指數，成分股包括最近重創的新東方教育（01797）及中教控股（00839）。可是，另一帶教育名字的主題基金卻逃離厄運，未有損失慘重，抗跌力的關鍵全賴涉足其他行業的股票，因南方現代教育基金重倉深圳股王寧德時代等新能源股，旗下10大組合中，僅一隻是教育股，基金早前已明言擬修改基金合同。

內地媒體又引述Wind的數據，指有基金公司揸重教育股，引起市場關注，包括交銀施羅德持有教育行業股票市值約37.13億元（人民幣，下同），佔公司股票投資市值比例僅約2.5%。嘉實亦持有6.2億元教育股類，佔比約0.26%。不過，該統計數據是截至6月底。

不過，內媒又指，上述公司持有風眼焦點股是分散在不同基金內，而非單一產品押注，故相信風險可控，最終影響可能有限。此外，北水基金近日不乏逆市跑贏的產品，致勝原因是業界潮語:「寧組合」，例如嘉實個別領跑基金，早着先機低撈黃金賽道、寧德時代等逆市奇葩。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 教育股 傳統經濟股 港股 港股通 基金

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