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【美團3690】內地發文件保障外賣騎手權益 富瑞認為股價回調過度 全日大跌近兩成

股樓投資 16:17 2021/07/27

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近日內地多個監管機構聯合發布文件，要求落實外賣騎手的正當權益。受消息影響，美團（03690）三個交易日累跌逾三成，全日跌17.7%，跌穿200元大關，收報194元，創近一年以來新低。

【券商點睇】科網巨頭唔掂轉吼消費股 白酒股業績由價升帶動  詳情請看[下一頁]

富瑞發研究報告指，美團早已關注有關問題，並自2020年起已就此與騎手進行約100場交談，再就騎手回應而改進措施。在收費模式上的調整，亦令事情變得更加透明化。因此，該行認為，目前針對出台的政策文件，美團股價回調已經過度。

富瑞又指，政策落實後，美團需要為員工購買工傷保險，料平均每張訂單的成本會上升0.05元人民幣。但隨著訂單數量增加，此成本可控，重申對其「買入」評級，目標價400元。

【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成  詳情請看[下一頁]

另外，大摩料當局此舉會為美團的外賣業務帶來風險，或使其1P業務（平台負責配送）的盈利進程，或影響市場情緒。該行又指，未來彈性工作制員工的社會保障政策或進一步發展。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 美團－W（03690） 彈性工作 買入 外賣 目標價 人民幣
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