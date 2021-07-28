【樓市熱話】村屋三樓連天台宜居住？ 恐懼漏水問題 網民：可以練腳力

住村屋的好處除了空間多、尺價相宜和提供較好的居住環境外，閒時也可以叫朋友過來BBQ，近日有一名網民於網上討論區發文，以「村屋三樓連天台適不適宜居住？」為題，詢問網民意見。

接圖了解更多，樓主的經歷：

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【納米無明火】父親支付100萬首期 買入250萬西貢村屋 年輕Youtuber拒租樓「幫人供樓」 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，有支持樓主的網民覺得，只要買的時候留意天花板有沒有水漬，如果有漏水和水漬才處理，並建議道「資金充裕的話，建一個地台重新做防水。若果要便宜的話，多樂事和立邦也有屋頂防水漆，塗一次可以用幾年。」、「BBQ最多一年使用十、八次．最實際是安裝太陽能板，既環保又可以防雨水。」、「擔心的話就暫時租下來『住下先』。」、「差不多樓齡會有這個問題，做回防漏就可以。」

有不支持的網民直言住三樓太熱了，而且每次出入需要行兩層樓梯，「我曾租過3樓居住，夏天好像蒸爐一樣，很焗的。就算上班沒有人，下班回家熱氣都散不掉。」、「你一定後悔。」、「可以練腳力」、「真心很熱！冷氣要買兩匹。」、「開冷氣都沒有用。」、「天台、石屎在早上吸收了大量太陽熱能，直到晚上十一、十二點才開始涼，真要命。」

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責任編輯：陳頌潔