【ET講股通】孫運喜︰一千又一千 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股繼昨日暴瀉逾千點後，恒生指數今日再大跌1,105點或4.2%，收報25086點；面世1周年的恒生科指跌541點或8%，收報6249點。阿里健康 （00241） 大跌18.5%至10.12元，美團 （03690） 再大跌17.7%至194元。主板成交進一步增至逾3,606億元，《ET講股通》主持孫運喜形容：非常恐怖。

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00：12 - 今日點題：一千又一千

01：11 - 恒生科指一周年 科指跌幅慘烈

03：25 - 內地監管加劇 累及港股市場

07：10 - Cathie Wood加快逃離中概股

10：20 - 個股分析－中芯國際 （00981）

12：55 - 個股分析－微盟集團 （02013）

16：02 - 個股分析－騰訊 （00700）

19：20 - 個股分析－華潤醫療 （01515）

21：50 - 個股分析－快手 （01024）

24：23 - 個股分析－贛鋒鋰業 （01772）

26：53 - 港股後市分析

32：18 - 個股分析－中電信 （00728）



《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，繼昨日暴瀉逾千點後，恒指再大跌1,105點或4.2%，收報25086點；面世1周年的恒生科指跌541點或8%，收報6249點。阿里健康 （00241） 大跌18.5%至10.12元，美團 （03690） 再大跌17.7%至194元。主板成交進一步增至逾3,606億元，非常恐怖。

監管及走資夾擊 科網股沽壓未止

內地連番加強監管，引發市場恐慌，預期不確定性要等到11月中央經濟工作會議舉行才有望消除。在新的監管方向下，不少互聯網股特別是平台股，商業模式的護城河恐將消失，業務競爭勢加劇。

資金形勢同樣利淡，大量資金流出科網股。「木頭姐」Cathie Wood旗下ETF接近清倉中資科網股，由持倉佔8%，大手減至最新僅0.32%。北水亦持續淨流出，昨日再走資逾60億元。港元滙價同樣走弱。

展望後市，現時部署對冲明顯太遲。技術走勢上，恒指已完成量度跌幅，惟失守上升軌，關鍵支持為23000關。期指周四結算，儲局亦將公布議息結果，投資者宜緊盯。短線未見明顯見底迹象，未來一兩日或再有沽壓。不過，在成交持續放大下，亦有可能已出現消耗性拋售，令大市出現反彈。

較強的股份，可留意贛鋒鋰業 （01772） 及中電信 （00728） 。中電信跌1.7%至2.92元，惟走勢保持一浪高於一浪，加上估值仍低，派息亦高，另有回歸A股計劃的支持。

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