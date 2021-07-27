【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危

港股繼昨日暴跌逾千點後，今日無力止瀉，在科技股再次被大力拋售下，騰訊（00700）、美團（03690）分別跌9%及17.6%，拖累恒指全日下跌1,105點或4.2%，收報25086點，全日成交額3,600億元。

恒指在開市初段曾微升132點，最高見26324點，但之後在科技股崩盤拖累下，指數轉升為跌，最低曾跌1,444點見24748點，至收市報25086點，大跌1,105點。

騰訊微信暫停個人用戶註冊，官方解釋目前平台系統正在技術升級，期間將暫停新用戶註冊，預計8月初完成升級並恢復註冊。不過，工信部早前宣布啟動互聯網行業專項整治行動，另外中央網信辦亦啟動專項行動，整治暑期未成年人網絡環境，令市場憂慮微信是否因而受影響。騰訊股價今日大跌9%，收報446元，成交額497億元。

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市監局周一（26日）午後公佈，為保障外賣送餐員正當權益，推出新政策要求平台必須確保當地外賣送餐員勞動不低於當地最低工資標準，美團股價今日再暴跌17.6%，收報194元，本周以來累計跌幅達29%。

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至於陷入債務危機的中國恒大（03333），今日宣布經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。而評級機構標普將恒大的信用評級，由B+下調兩級至B-，評級展望負面。標普指恒大的融資渠道轉弱，懷疑其有序減少負債計劃的執行能力。

恒大股價今日再瀉13.4%，收報5.81元，本月以來累跌43%。

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記者：李兆明