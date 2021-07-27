內地生「遙距租樓」　一炮過交逾一年租金　代理：事故單位都照租

大部分學校恢復實體課堂，而來港升讀大學的內地生，也趁暑期加快步伐租樓，準備新學期。值得留意的是，雖然疫情緩和，但中港仍未通關，故內地學生有別往年來港「即睇即租」，反而是「遙距租樓」。

美聯黃少明說，將軍澳新都城2期5座低層D室，實用面積659平方呎，三房間隔，剛獲幾位內地學生承租，每月租金21,000元，折合呎租約32元。他續說，上述租客透過「睇相、睇片、睇VR」遙距搵盤，見上址景觀開揚，內櫳企理，而且鄰近港鐵站及基座設購物商場，故決定承租，且一次過支付14個租金，涉資29.4萬元。

他續說，由於疫情關係，內地生租樓有別於往年來港「即睇即租」，以該行為例，短短20日促成約23宗內地生「遙距租樓」個案，個別連事故單位亦獲承租，並全部均一次過支付一年租金及按金，故非常受業主歡迎。

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