【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價

奧運開幕不到一星期,花劍選手張家朗就成功在26日為香港奪下史上第二面金牌。很多香港人全程投入直播,在最後一分時紛紛大喊「贏了!」。全港市民都為他驕傲,不少商家趁機推出「家朗」優惠慶祝歷史一刻。

飲食優惠:

Foodpanda 外賣平台

推出快閃優惠,結帳時輸入「TEAMHK」優惠碼,任何訂單滿100元即減20元。

Deliveroo外賣平台

結帳時輸入「8HKG52」優惠碼,任何訂單滿100元即減25元。



Lingduck 外賣平台

向用戶送出八折外送優惠券。

到家元朗 外賣直送家常菜專門店

推出限時優惠,於網店結帳時輸入「GOLDHK」,即享全店八折。(月餅除外)

燒賣皇后

推出限時優惠,27日到網店購物,輸入優惠碼「HKaddoil」,可享全單八九折。

鉄板郎

即日至8月8日,名字有「張家朗」任意一字就享9折;兩字有85折;同名同姓更可享全單免費。

彩虹串燒專門店

名叫「家朗」的市民在27日可享全單7折優惠。

六両三•台灣牛肉麵

名叫「家朗」的市民在27日可享全單51折優惠,「張家朗」則全單免費。

火鍋放題店「牛摩」

27日至29日推出外賣自取火鍋套餐八折優惠。

株式會社餐廳

7月27日惠顧株式會社旗下餐廳晚市,可免費飲啤酒。餐廳包括牛角、牛角buffet、牛角次男坊(改送汽水或解茶)、溫野菜、牛涮鍋MMC、和平飯店。

T.O.P This is Our Place

27日起,名字有「家」或「朗」字的市民,可往商場3樓客戶服務counter,免費拎奶茶乙樽 (名額100個)。

花斑茶社

27日推出免費優惠,名叫「家朗」的市民可享用免費飲品。

九份茶舍

27日推出優惠,名叫「家」字或「朗」字的市民可享半價優惠。

迷客夏

在27日每杯飲品減五元。

其他:

遊牧雜貨 網上商店

推出限時優惠,27日輸入優惠碼「HKaddoil」購物可享八九折。

FRESH新鮮生活

27日全線香檳九五折

永年士多

推出一日優惠,27日全線分店消費七折。

RankingDak.hk

至27日晚上8時半前,輸入優惠碼「TEAMHK」,即享全單75折優惠。

責任編輯:張瑋婷