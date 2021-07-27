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【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價

理財智慧 16:14 2021/07/27

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奧運開幕不到一星期，花劍選手張家朗就成功在26日為香港奪下史上第二面金牌。很多香港人全程投入直播，在最後一分時紛紛大喊「贏了！」。全港市民都為他驕傲，不少商家趁機推出「家朗」優惠慶祝歷史一刻。

飲食優惠：

 Foodpanda 外賣平台 

推出快閃優惠，結帳時輸入「TEAMHK」優惠碼，任何訂單滿100元即減20元。 

 Deliveroo外賣平台

結帳時輸入「8HKG52」優惠碼，任何訂單滿100元即減25元。 
 

Lingduck 外賣平台

向用戶送出八折外送優惠券。 

 到家元朗 外賣直送家常菜專門店

推出限時優惠，於網店結帳時輸入「GOLDHK」，即享全店八折。(月餅除外) 

燒賣皇后 

推出限時優惠，27日到網店購物，輸入優惠碼「HKaddoil」，可享全單八九折。

鉄板郎

即日至8月8日，名字有「張家朗」任意一字就享9折；兩字有85折；同名同姓更可享全單免費。

彩虹串燒專門店

名叫「家朗」的市民在27日可享全單7折優惠。

六両三•台灣牛肉麵

名叫「家朗」的市民在27日可享全單51折優惠，「張家朗」則全單免費。

火鍋放題店「牛摩」

27日至29日推出外賣自取火鍋套餐八折優惠。 

株式會社餐廳

7月27日惠顧株式會社旗下餐廳晚市，可免費飲啤酒。餐廳包括牛角、牛角buffet、牛角次男坊（改送汽水或解茶）、溫野菜、牛涮鍋MMC、和平飯店。

T.O.P This is Our Place

27日起，名字有「家」或「朗」字的市民，可往商場3樓客戶服務counter，免費拎奶茶乙樽 （名額100個）。

花斑茶社 

27日推出免費優惠，名叫「家朗」的市民可享用免費飲品。

九份茶舍 

27日推出優惠，名叫「家」字或「朗」字的市民可享半價優惠。 

迷客夏 

在27日每杯飲品減五元。 

    點擊圖片放大
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    +11

 

其他：

遊牧雜貨 網上商店

推出限時優惠，27日輸入優惠碼「HKaddoil」購物可享八九折。

FRESH新鮮生活 

27日全線香檳九五折

永年士多 

推出一日優惠，27日全線分店消費七折。

RankingDak.hk

至27日晚上8時半前，輸入優惠碼「TEAMHK」，即享全單75折優惠。

    點擊圖片放大
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責任編輯：張瑋婷

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