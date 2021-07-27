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【比特幣】亞馬遜否認2021年底前接受比特幣 惟指對此感興趣

環球政經 15:47 2021/07/27

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據英國City A.M.報導，獲得亞馬遜內部人士消息指，亞馬遜年底將會接受大眾以比特幣支付，其後開放至以太幣、比特幣（Bitcoin Cash）等多種加密貨幣，惟亞馬遜代言人否認相關揣測，僅指出公司對這塊領域感興趣。

【網絡安全】Google Play暗藏惡意程式 11款植入Joker間諜軟件 可盜用用戶信用卡：【下一頁

發言人解釋，圍繞對加密貨幣具體計劃的揣測並不真實，但公司對此領域有一定興趣，並表明公司仍然專注於探索這對於顧客來說的體驗；他又指，期望能為顧客引入全新科技，既現代化、又快速，而並不昂貴的支付方式的新科技上。

【兼職推介】電台請兼職初級記者 日薪475元 主要報導本地及突發新聞：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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