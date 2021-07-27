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【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口

股市 15:22 2021/07/27

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【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口

港股連日大跌，恒指兩日跌2000點。招銀國際策略師蘇沛豐認為，監管政策密集出台，由互聯網，擴大至教育、醫療甚至物管行業，令政策風險急升，即使與政策風險關係不大的新經濟股，也淪為被沽售對象，如體育用品股、新能源電池股等。蘇沛豐估計，市場恐慌性拋售下，預期恒指會跌至去年11月初的上升裂口位，即約25000點，才有可能出現技術反彈。若連25000也失守，則會逐級落，下一關看去年10月底的低位24000。

科技股女股神加快逃離中概股，詳見【下一頁】

蘇沛豐稱，現時跌勢集中於新經濟股或高估值股份，與國策稍有風險的行業都被拋售，當中欠缺盈利能力支持的新經濟股更成為基金套現拋售的對象，除非政策風險有降溫，否則不建議散戶貿易進場。

他續指，目前14天相對強勢指數（RSI）仍未出現底背馳，亦未見有單日轉向局場，即使短期或有技術反彈出現，大市暫時仍難言見底。

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編輯：陳韻妍

 

港股 中國概念股 蘇沛豐 恒生指數 體育用品股 新經濟

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