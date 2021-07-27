【本港疫情】70歲或以上長者由本周四起可取即日籌接種疫苗 每日名額為4,600個

港府今日（27）宣布，由本周四，即7月29日起，於24間疫苗接種中心將向70歲或以上長者派發即日籌，每日名額為4,600個，先到先得，供沒有預約長者在派籌當日指定時段到場接種疫苗。

【比特幣】亞馬遜否認2021年底前接受比特幣 惟指對此感興趣：【下一頁】

另外，基於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心，每日各派發100個籌，其他設於私家醫院以外的接種中心則每日派發200個籌。70歲或以上長者除可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心取籌，也可委託家人或照顧者到接種中心代領，惟需出示長者的身份證副本。每名長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士也可一同接種疫苗。

政府表示，希望有關安排可更方便長者接種疫苗，並呼籲他們無須過早到接種中心輪候；會視乎反應和實際情況，考慮將安排推展至60歲或以上人士。而鑑於近日預約接種新冠疫苗的市民增加，政府明日上午9時起將預約期由現時三星期增至四星期，並會在本周內陸續增加預約名額，方便市民預約。

【兼職推介】電台請兼職初級記者 日薪475元 主要報導本地及突發新聞：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐