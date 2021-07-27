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【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成

股樓投資 15:38 2021/07/27

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連日下跌的內地科網巨頭的騰訊(00700)今日受累多個消息繼續捱沽，截至3時，騰訊下跌8.5%報448.2元。近3日這恒指重磅股已累跌16%。消息指，有科技女股神之稱的Catherine Wood近日大舉減持中資股，據其交易活動數據顯示，Catherine Wood上星期每日都在拋售騰訊持股。市場相信這和內地科技股面對更強的政策監管有關。

【電子消費券】首筆消費券下月初派發 15隻高息受惠股最少派4厘息   詳情請看【下一頁

另有消息指，從7月23日開始，騰訊旗下社交軟件微信暫停個人帳號新用戶註冊，直至８月初才能恢復註冊。有內地媒體就此向騰訊客服咨詢，客服回覆稱，目前平台系統正在進行技術升級，期間暫停微信個人帳號新用戶註冊，預計8月初完成升級並恢復註冊。外界估計，騰訊新措施旨在整治網絡環境，有不少微信營銷帳號受影響。營銷方案供應商微盟(02013)，亦下挫13.4%報8.37元。

【大行點睇】明年料難轉虧為盈 滙豐大降快手目標價   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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