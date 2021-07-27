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【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金

環球社會熱點 15:10 2021/07/27

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東京奧運周一（26日）晚舉行的乒乓混雙決賽中，日本隊選手水谷隼與伊藤美誠贏得金牌。

東京奧運周一（26日）晚舉行的乒乓混雙決賽中，日本隊選手水谷隼與伊藤美誠贏得金牌。水谷隼與伊藤美誠原來是同鄉及青梅竹馬，身為大哥哥的水谷隼雖受眼疾困擾，但仍決定陪伊藤美誠參加東京奧運實現摘金夢想。

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現年32歲的水谷隼比伊藤美誠年長12歲，兩人同樣來自靜岡縣磐田市。兩人年少時曾在同一間球會學習，父母亦同為乒乓球選手。水谷隼和伊藤美誠從小學階段就已經展現出天賦，更潛心在球會磨練球技，為日後於奧運摘得金牌打下根基。

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台灣著名足球評論員石明謹透露，水谷隼在上屆奧運為日本贏得男單銅牌後，因眼疾及狀態下降曾打算退役。

今屆奧運首次加入乒乓球混雙項目，水谷隼希望可帶著青梅竹馬的伊藤美誠參加混雙賽事，決定為對方再次出戰奧運。因此水谷隼在比賽時會帶著特殊的太陽眼鏡，希望可減低眼睛畏光所帶來的影響。

據悉，水谷隼對伊藤美誠的球技充滿信心，曾斷言她絕對能代表日本於奧運摘金。結果誠如水谷隼所願，這對青梅竹馬的組合默契十足，成功勝出奧運史上首場乒乓混雙決賽。

責任編輯：鄭錦玲

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