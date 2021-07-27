【玻璃股】工信部傳周五將召開平板玻璃價格座談會　福萊特玻璃午後跌逾一成

▲ 玻璃股周二（27日）午後走低。

玻璃股周二（27日）午後走低，福萊特玻璃 （06865） 跌幅擴大至14%，截至下午3時35分，福萊特玻璃跌14.2%，現報30.2元，成交額近5億。

另外，信義玻璃 （00868） 亦挫22%，現報24元；福耀玻璃 （03606） 跌10.9%，現報44.3元，創逾1個月新低。中國玻璃 （03300） 股價插水，現跌29.9%，報2.11元。

網上流傳一份聲稱由內地工信部發出的通告，工信部擬於周五（30日）召開平板玻璃價格座談會。通告內容顯示，由於今年平板玻璃價格較同期上漲較大，對上下遊環節均構成影響。為保持供應鏈穩定運行，當局擬召開玻璃價格座談會。

▲ 網上流傳一份聲稱由內地工信部發出的通告，工信部擬於周五（30日）召開平板玻璃價格座談會。

據報在會議中，企業需向工信部滙報上半年玻璃生產經營和價格上漲的情況，並預測下半年玻璃市場變化，以及價格走勢。國內各省、自治區的工信部主管部門亦需分析各自地區的玻璃行業運行情況、以及產能、產量和價格變化的情況。

光伏股表現受累，信義光能 （00968） 跌近7%；旗下信義能源 （03868） 跌5.5%；新特能源 （01799） 跌14.4%。

相關文章﹕

【異動股】受惠國策光伏股爆上 信義光能、福萊特玻璃齊升逾5%

【光伏股】國策利好光伏股 專家教你選股策略

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚