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【玻璃股】工信部傳周五將召開平板玻璃價格座談會　福萊特玻璃午後跌逾一成

股市 15:37 2021/07/27

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玻璃股周二（27日）午後走低。

玻璃股周二（27日）午後走低，福萊特玻璃 （06865） 跌幅擴大至14%，截至下午3時35分，福萊特玻璃跌14.2%，現報30.2元，成交額近5億。

另外，信義玻璃 （00868） 亦挫22%，現報24元；福耀玻璃 （03606） 跌10.9%，現報44.3元，創逾1個月新低。中國玻璃 （03300） 股價插水，現跌29.9%，報2.11元。

網上流傳一份聲稱由內地工信部發出的通告，工信部擬於周五（30日）召開平板玻璃價格座談會。通告內容顯示，由於今年平板玻璃價格較同期上漲較大，對上下遊環節均構成影響。為保持供應鏈穩定運行，當局擬召開玻璃價格座談會。

網上流傳一份聲稱由內地工信部發出的通告，工信部擬於周五（30日）召開平板玻璃價格座談會。

據報在會議中，企業需向工信部滙報上半年玻璃生產經營和價格上漲的情況，並預測下半年玻璃市場變化，以及價格走勢。國內各省、自治區的工信部主管部門亦需分析各自地區的玻璃行業運行情況、以及產能、產量和價格變化的情況。

光伏股表現受累，信義光能  （00968） 跌近7%；旗下信義能源  （03868） 跌5.5%；新特能源 （01799） 跌14.4%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 信義玻璃（00868） 玻璃股 中華人民共和國工業和信息化部 福萊特玻璃（06865） 新特能源（01799） 洛陽玻璃（01108）

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