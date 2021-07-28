【職場熱話】剛畢業新人唔識用Email 做一件事令人傻眼 網民：大家應多理解

利用電郵溝通在工作上是最常見的方式，但如果連email副本(cc)都不知道是甚麼的年輕人，虛心請教有甚麼問題？近日有一名網民於網上討論區發文，指上司要求一名剛大學畢業的新同事 email副本給同一隊組員看，惟他直接在收件人一欄寫了這麼多人的名字，當場令樓主感到驚訝。

接圖了解更多，新同事的經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】放假唔覆上司電郵 翌日上班被拍枱大罵 事主怒斥「垃圾上司」 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民熱議，他們認為新人不知道副本(cc)是情有可原，因為在學校很少用上，或之前在學生時期沒有在辦公室上班，「你說是新人，大家應該多理解，都是從新人過來沒必要這樣」、「剛踏入社會的新人可能未必懂，或許給多一點時間慢慢教導。」、「不懂得有多不平常？ 你說明是新人，一定要學懂 CC 或 BCC 嗎？」、「你一畢業就甚麼都懂嗎？每個人可能有些東西不懂，既然他不懂就教他。」

但有一些網民持相反意見，他們認為既然學校沒有教導，那如何上班？「連cc都不知道是甚麼東西確實有點弱勢。」、「新一連 email cc都不懂好像有點極端。」、「很難相信現代畢業生不懂 email。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔