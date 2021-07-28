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【職場熱話】剛畢業新人唔識用Email 做一件事令人傻眼 網民：大家應多理解

理財智慧 14:00 2021/07/28

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利用電郵溝通在工作上是最常見的方式，但如果連email副本(cc)都不知道是甚麼的年輕人，虛心請教有甚麼問題？近日有一名網民於網上討論區發文，指上司要求一名剛大學畢業的新同事 email副本給同一隊組員看，惟他直接在收件人一欄寫了這麼多人的名字，當場令樓主感到驚訝。

接圖了解更多，新同事的經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】放假唔覆上司電郵　翌日上班被拍枱大罵　事主怒斥「垃圾上司」   【下一頁

 

此帖文一出，引來很多網民熱議，他們認為新人不知道副本(cc)是情有可原，因為在學校很少用上，或之前在學生時期沒有在辦公室上班，「你說是新人，大家應該多理解，都是從新人過來沒必要這樣」、「剛踏入社會的新人可能未必懂，或許給多一點時間慢慢教導。」、「不懂得有多不平常？ 你說明是新人，一定要學懂 CC 或 BCC 嗎？」、「你一畢業就甚麼都懂嗎？每個人可能有些東西不懂，既然他不懂就教他。」 

但有一些網民持相反意見，他們認為既然學校沒有教導，那如何上班？「連cc都不知道是甚麼東西確實有點弱勢。」、「新一連 email cc都不懂好像有點極端。」、「很難相信現代畢業生不懂 email。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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