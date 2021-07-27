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【新冠疫苗】南韓擬秋天開打加強劑 研究指混針產更多抗體

環球社會熱點 15:44 2021/07/27

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隨著Delta病毒持續擴散，不少國家開始研究為民眾接種新冠疫苗加強劑。南韓政府表示，考慮在今年秋天接種疫苗加強劑，首批接種人士會是護理院員工。南韓研究所亦發表疫苗研究報告，指混合接種輝瑞及阿斯利康疫苗可產生更多抗體。

美FDA促輝瑞及Moderna 擴大兒童新冠疫苗臨床實驗 【下一頁】

南韓新冠疫苗預防接種團預防接種管理組組長洪正益周一（26日）表示，政府考慮在10月或11月開始接加強劑。當局目前考慮優先安排，2月至3月首批接護理院人員及職員接種加強劑。

南韓總理金富謙同日表示，當7成民眾完成2劑疫苗接種後，當局會判斷是否需接種加強劑。他強調，新冠病毒正不斷變種，當局會在適當時機作出判斷。目前南韓已有約1,700萬人士完成首劑疫苗接種，佔整體人口32.9%。

紐約及加州強制公務員接種新冠疫苗 或每周檢測 【下一頁】

南韓國立傳染病研究所周一的研究指出，首劑接種阿斯利康疫苗（Astrazeneca），次劑接種輝瑞疫苗（Pfizer）人士，平均體內抗體數目較兩劑皆接種阿斯利康疫苗人士高5倍，與兩劑皆接種輝瑞疫苗人士水平相若。

研究涉及南韓首都圈內499名醫護人員，其中約200人接種2劑阿斯利康疫苗，約200人接種2劑輝瑞疫苗，及約100人混針接種。研究發現，3組人對抗Alpha變種（即英國變種）的有效率並未減少，但對Beta（即南非變種）、Gamma（即巴西變種）及Delta變種（即印度變種）效用則有不同程度明顯下跌。

責任編輯：李俊儀

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