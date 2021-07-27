【筍工推介】漁護署招聘合約濕地公園項目主管 月薪逾4萬元 睇睇實際做啲咩

漁護署最近招聘合約濕地公園項目主管，主力負責香港濕地公園的日常事務外，亦包括公園內的展覽策展事宜，獲聘者將按為期一年之非公務員合約條款聘任。該職位月薪44,150元，14日有薪年假等基本福利，惟不設約滿酬金。有意者可瀏覽以下圖片看看自己是否合資格申請，申請將於8月6日截止，可經互聯網及郵寄遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的下述查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

申請書如資料不全、逾期、或以傳真／電郵方式遞交，將不予受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約8至10個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如有查詢，請致電2150 6685與人事組聯絡。

聯絡地址:九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署

查詢電話:21506685

截止申請日期(日/月/年) :06/08/2021 23:59:00

部門網址:http://www.afcd.gov.hk/



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