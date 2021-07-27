▲ 【李文達逝世】李錦記集團主席李文達逝世 享年91歲

李錦記家族第三代傳人、李錦記集團主席李文達周一（26日）逝世，享年91歲。李文達在最新福布斯香港富豪榜2021中，排名第6，財富估計達174億美元，於2019年李文達排名更高居第三位。李文達聯同子女多人不單經營李錦記醬料業務，李錦記集團也經營中草藥健康產品品牌「無限極」、從事海外地產投資的「無限極物業投資」等。

李錦記集團於網站內刊登訃告，指出李文達在家人的陪伴下安詳離世，享年91歲。

▲ 李錦記集團在網站登上訃告，稱集團主席李文達過身

李錦記何止蠔油咁簡單？ 保健業務年初惹虛假宣傳爭議，可見【下一頁】

李錦記家族近年在海外投資不時引起關注，包括在2017年，斥資近13億英鎊購入倫敦芬喬奇街（Fenchurch Street）20號商廈全部股權。

李錦記集團目前已在中國廣州、香港、上海分别購入無限極中心、無限極廣場、無限極大廈等物業，正在廣州白雲新城興建廣州無限極廣場。

▲ 李錦記集團於2017年收購被稱為「對講機」的芬喬奇街20號（20 Fenchurch Street）

無限極業務在內地曾惹爭議

李錦記家族另一為認識的業務「無限極」則於1992年成立，在中國內地、香港、馬來西亞、新加坡和加拿大都設有分公司，在內地擁有新會和營口兩大生產基地。

無限極在官網指，經世界品牌實驗室評估，「無限極」品牌價值已達至658.69億元人民幣。

不過，無限極近年一度惹起爭議，2019年陝西有女童服用無限極產品後，被診斷出心肌損害、低血糖等病症，當地政府已對無限極分公司涉嫌虛假宣立案調查。

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編輯﹕賴奕羚