  • 35°C
香港時間 : 2021727日 (二) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR

股市 14:27 2021/07/27

分享：

【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR

有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金減持多隻中概股，包括騰訊 （00700） ADR、阿里巴巴 （09988） ADR等。隨著中國加強監管，Cathie Wood也加快逃離中概股，目前她旗下旗艦基金ARK Innovation（美：ARKK） 管理的230億美元資產中，目前只有0.32%投資於中國企業，遠低於2月份的8%。

根據最新交易情況通報，Cathie Wood旗下Ark Investment Management管理的交易所易基金（ETF） 賣出約139萬份貝殼（美： BEKE）ADR、約97.04萬份京東 （09618） ADR、約62.99萬份騰訊 （00700） ADR、約10.77萬份阿里巴巴 （09988） ADR、約1.38萬份比亞迪 （01211） ADR、約11.62萬份拼多多（美：PDD）ADR等。

隨著內地整頓力度加大，Wood也加快了逃離中國股票的步伐。她最大的基金ARKK管理的230億美元資產中目前只有0.32%投資於中國企業，今年2月有關比例高達8%。ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）約有3.8%仍投在中國，但也低於今年較早時候的近9%。

分析指出，Wood的操作幫助她的主要基金ARKK從5月份年內低點反彈超過20%。因為單是騰訊和貝殼，兩股自從2021年的高點下跌了逾60%。

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位

【女股神】Cathie Wood旗下8隻ETF　5月累計錄18.9億美元淨流出

編輯：吳敏芳

港股 美股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） Cathie Wood

上一篇文章

【李文達逝世】李錦記集團主席李文達逝世　享年91歲

下一篇文章

【教育股風暴】內地謠傳新東方往公海舉辦暑期集訓營 俞敏洪： 落井下石
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中芯國際】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成
【中芯國際】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成
【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）