▲ 【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股 減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR

有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金減持多隻中概股，包括騰訊 （00700） ADR、阿里巴巴 （09988） ADR等。隨著中國加強監管，Cathie Wood也加快逃離中概股，目前她旗下旗艦基金ARK Innovation（美：ARKK） 管理的230億美元資產中，目前只有0.32%投資於中國企業，遠低於2月份的8%。

根據最新交易情況通報，Cathie Wood旗下Ark Investment Management管理的交易所易基金（ETF） 賣出約139萬份貝殼（美： BEKE）ADR、約97.04萬份京東 （09618） ADR、約62.99萬份騰訊 （00700） ADR、約10.77萬份阿里巴巴 （09988） ADR、約1.38萬份比亞迪 （01211） ADR、約11.62萬份拼多多（美：PDD）ADR等。

隨著內地整頓力度加大，Wood也加快了逃離中國股票的步伐。她最大的基金ARKK管理的230億美元資產中目前只有0.32%投資於中國企業，今年2月有關比例高達8%。ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）約有3.8%仍投在中國，但也低於今年較早時候的近9%。

分析指出，Wood的操作幫助她的主要基金ARKK從5月份年內低點反彈超過20%。因為單是騰訊和貝殼，兩股自從2021年的高點下跌了逾60%。

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編輯：吳敏芳