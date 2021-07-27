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【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　名有「家」或「朗」字都有優惠

商業 14:06 2021/07/27

分享：

張家朗昨晚在東京奧運男子花劍項目奪金，不少餐飲店今日（27日）推出「家朗優惠」慶祝。（Wingman提供圖片／Milksha facebook圖片）

張家朗昨晚在東京奧運男子花劍項目奪金，除了商家推出獎勵賀張家朗，不少餐飲店今日（27日）亦推出「家朗優惠」慶祝，惠及全港「家朗」。

【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金

【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品

Wingman
請張家朗一世免費食雞翼，並已經聯絡了張家朗instagram，待覆。 
另外，只要身份證名字有「家」或「朗」字，今日起至8月26日即享8折優惠。適用於星期一至星期四，中午12時至晚上10時，任何一間分店包括灣仔、中環及旺角均可享用。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

九份茶舍
facebook發帖文表示，恭喜家朗，只要名字有「家」或「朗」字，今日購買茶飲全單半價。

花斑茶社
名字叫「家朗」，今日到訪花斑茶社，即可享免費茶飲。

Milksha
狂賀張家朗奪冠，今日全線Milksha茶飲每杯減5元，又鼓勵「香港繼續加油」。

帖文隨即引起不少網民的關注，有人指「但伍家朗仲未返」；有人表示自己名字是「嘉」，問「同音字得唔得」；亦有人問「姓張有無折」。

【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌　繼李麗珊之後奧運再摘金　會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？

責任編輯：朱悅瀅

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