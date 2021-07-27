【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　叫「家朗」有優惠　免費茶飲和牛飯等

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張家朗昨晚在東京奧運男子花劍項目奪金，除了商家推出獎勵賀張家朗，不少餐飲店今日（27日）亦推出「家朗優惠」慶祝，有些更會惠及全港名叫「家朗」的市民。
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金 香港奧運再獲金牌 IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
食肆
Wingman
請張家朗一世免費食雞翼，並已經聯絡了張家朗instagram，待覆。
另外，只要身份證名字有「家」或「朗」字，今日起至8月26日即享8折優惠。適用於星期一至星期四，中午12時至晚上10時，任何一間分店包括灣仔、中環及旺角均可享用。
九份茶舍
facebook發帖文表示，恭喜家朗，只要名字有「家」或「朗」字，今日購買茶飲全單半價。
花斑茶社
名字叫「家朗」，今日到訪花斑茶社，即可享免費茶飲。
小黑糖
今日凡客戶名字有「家」、「朗」、「港」、「金」 其中一個字，一律全單半價；叫「家朗」就免費乙杯。
鉄板郎
即日起至8月8日，只要中「張家朗」其中一字有9折，中兩個字有85折，全名相同免費。要注意只適用於「日本岩手A5和牛飯」，不接受同音字。
Milksha
狂賀張家朗奪冠，今日全線Milksha茶飲每杯減5元，又鼓勵「香港繼續加油」。
Pizza Hut
狂賀集氣成功大送汽水，今日任何堂食顧客，不限消費，都可以免費獲贈汽水一杯。
程班長台灣美食
狂賀家朗花式劍道奪金，今日店裡9折優惠。
外送平台
Deliveroo
即日起訂購滿$100，結帳時使用「HKG852」，即可減$25。
foodpanda
即日起訂購滿$100，結帳時輸入「TEAMHK」，即可減$20。
不少facebook帖文隨即引起網民的關注，有人指「但伍家朗仲未返」；有人表示自己名字是「嘉」，問「同音字得唔得」；亦有人問「姓張有無折」。
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責任編輯：朱悅瀅
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