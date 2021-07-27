【互聯網監管】科技股重挫　港股總市值單日失2.5萬億元、輸日本淪為亞洲第三

▲ 科技股重挫市值大蒸發 港股單日市值不見2.5萬億元、或輸日本淪為亞洲第三

受累內地加強監管，教育股及科技股連日急插，港股總市值大蒸發，預計已落後日本，淪為亞洲第三。港股昨日現小股災，恒指週一跌逾千點﹐創今年低位。根據港交所資料，單是昨日港股已蒸發2.5萬億港元。

據最新資料，港股總市值約47萬億港元，與上月底總市值相當於52萬億港元的日股，以及最新總市值51萬億港元上海A股，都顯得遜色。

根據港交所數據，截至7月26日，港股市值約47萬億港元，相對恒生科指2月17日見頂時的約58.5萬億港元，港股市值不見11.5萬億港元或兩成。

另一邊廂，截至6月30日，日股的市值達逾52萬億港元，7月至今日經指數累跌3%，恒指反累跌一成。經歷這一輪科技股急跌後，港股總市值預計已經落後日本。

港交所 （00388） 周二股價跌逾6%。

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本港科技股為恒生科指較2月份高位下跌了4成，多隻大型科技股動輒跌逾3成，騰訊 （00700） 同期跌38%、阿里巴巴 （09988） 跌逾3成、美團 （03690） 的跌幅更達5成。

二、三線科技股亦成為沽貨對象，當中網服務SaaS股成為「災區」，當中微盟 （02013） 跌逾7成、明源雲 （00909） 跌逾5成。根據彭博數據，單是美團近兩日的跌幅，已經蒸發400億美元（約3120億港元）市值。

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編輯：吳敏芳