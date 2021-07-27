  • 35°C
香港時間 : 2021727日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】科技股重挫　港股總市值單日失2.5萬億元、輸日本淪為亞洲第三

股市 13:54 2021/07/27

分享：

科技股重挫市值大蒸發　港股單日市值不見2.5萬億元、或輸日本淪為亞洲第三

受累內地加強監管，教育股及科技股連日急插，港股總市值大蒸發，預計已落後日本，淪為亞洲第三。港股昨日現小股災，恒指週一跌逾千點﹐創今年低位。根據港交所資料，單是昨日港股已蒸發2.5萬億港元。

據最新資料，港股總市值約47萬億港元，與上月底總市值相當於52萬億港元的日股，以及最新總市值51萬億港元上海A股，都顯得遜色。

根據港交所數據，截至7月26日，港股市值約47萬億港元，相對恒生科指2月17日見頂時的約58.5萬億港元，港股市值不見11.5萬億港元或兩成。

另一邊廂，截至6月30日，日股的市值達逾52萬億港元，7月至今日經指數累跌3%，恒指反累跌一成。經歷這一輪科技股急跌後，港股總市值預計已經落後日本。

港交所 （00388） 周二股價跌逾6%。

微信暫停新個人帳號註冊 騰訊：技術升級、分析料配合整治，可見【下一頁】

美團股價跌穿200元關口 富瑞：美團股價回調已過度、重申「買入」評級，可見【下一頁】

本港科技股為恒生科指較2月份高位下跌了4成，多隻大型科技股動輒跌逾3成，騰訊 （00700） 同期跌38%、阿里巴巴 （09988） 跌逾3成、美團 （03690） 的跌幅更達5成。

二、三線科技股亦成為沽貨對象，當中網服務SaaS股成為「災區」，當中微盟 （02013） 跌逾7成、明源雲 （00909） 跌逾5成。根據彭博數據，單是美團近兩日的跌幅，已經蒸發400億美元（約3120億港元）市值。

 

相關文章：

【中概股風暴】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？　快手再創上市低

【ETF資金流向】揭全球惟一純境外中資科技股ETF　美國4天勁吸52億

編輯：吳敏芳

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 明源雲（00909） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【港股避風港】港股連續兩日大跌市　芯片、汽車、港資公司成跌市避風港

下一篇文章

【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【騰訊股價】騰訊跌逾7%穿500關　逾4000買盤排隊500元入貨一衝即散
【中芯國際】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成
【中芯國際】中芯國際成跌市避風港　今日再升近一成
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）