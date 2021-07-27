【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險

▲ 香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠（左）與持股管理人及網絡安全總監花錦榮（右）表示，今年以來勒索軟件的風險持續升溫。（受訪者提供圖片）

今年以來不少大企都被揭遭受勒索軟件攻擊，例如美國的油管系統又或電腦品牌華碩，都於較早前被揭中招。香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠引述調查數據指，今年全球每隔11秒便會發生一宗網絡勒索軟體攻擊，至2031年更預測會加快至每2秒一宗，而且今年至今的受影響企業數目亦已接近去年總和的一倍，反映網絡安全風險嚴重升溫。

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他續解釋，勒索軟件攻擊可涉及數萬以至數千萬元的贖金，加上對營運以至商譽影響，損失難以估計。他舉例，數年前美國一城市官方網絡系統遇襲，拒付黑客要求的數萬美元贖金，但最終為恢復系統資料，估計花費近2000萬美元，而且亦不能全面恢復。

李友忠指出，黑客常見的手法有兩個，一是進入內部系統後，先看那些資料有否市場價值，將它「放售」，否則就運用勒索軟件鎖起資料索取贖金。「香港很多公司，以為有IT部門便可解決網絡保安問題，但這是很錯的。」他解釋，IT與訊息安全（Information security）絕不相等，希望港企正視問題。他估計，超過8成的香港中小企，面對極高網絡風險，主要是因僥倖心態，又或自以為已有IT部門可以安枕無憂。而且礙於規模問題，中小企亦難以聘請網絡安全相關職位。

針對中小企的需求，香港寬頻企業方案夥拍羅兵咸永道推出勒索軟件防禦評估服務，協助檢查企業對外應用服務的網站或IP地址進行評估。據了解，新推方案冀助中小企可使用企業級標準的保安方案，企業只需提供部分簡單設定資訊，快至24小時內便可認證企業風險，從而採取相應行動。

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記者：周俊霖