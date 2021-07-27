  • 35°C
香港時間 : 2021727日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險

科技 14:00 2021/07/27

分享：

香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠（左）與持股管理人及網絡安全總監花錦榮（右）表示，今年以來勒索軟件的風險持續升溫。（受訪者提供圖片）

今年以來不少大企都被揭遭受勒索軟件攻擊，例如美國的油管系統又或電腦品牌華碩，都於較早前被揭中招。香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠引述調查數據指，今年全球每隔11秒便會發生一宗網絡勒索軟體攻擊，至2031年更預測會加快至每2秒一宗，而且今年至今的受影響企業數目亦已接近去年總和的一倍，反映網絡安全風險嚴重升溫。

＜＜【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售

＜＜【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡

他續解釋，勒索軟件攻擊可涉及數萬以至數千萬元的贖金，加上對營運以至商譽影響，損失難以估計。他舉例，數年前美國一城市官方網絡系統遇襲，拒付黑客要求的數萬美元贖金，但最終為恢復系統資料，估計花費近2000萬美元，而且亦不能全面恢復。

李友忠指出，黑客常見的手法有兩個，一是進入內部系統後，先看那些資料有否市場價值，將它「放售」，否則就運用勒索軟件鎖起資料索取贖金。「香港很多公司，以為有IT部門便可解決網絡保安問題，但這是很錯的。」他解釋，IT與訊息安全（Information security）絕不相等，希望港企正視問題。他估計，超過8成的香港中小企，面對極高網絡風險，主要是因僥倖心態，又或自以為已有IT部門可以安枕無憂。而且礙於規模問題，中小企亦難以聘請網絡安全相關職位。

針對中小企的需求，香港寬頻企業方案夥拍羅兵咸永道推出勒索軟件防禦評估服務，協助檢查企業對外應用服務的網站或IP地址進行評估。據了解，新推方案冀助中小企可使用企業級標準的保安方案，企業只需提供部分簡單設定資訊，快至24小時內便可認證企業風險，從而採取相應行動。

香港寬頻企業勒索軟件防禦評估服務

收費 單次5,000港元
內容 為企業進行快速評估，了解對外應用服務的網絡健康狀態，同時列出已知及潛在安全漏洞，按不同風險級別排序，並為客戶提供適切的技術建議或解決方案
時間 快至一天可完成

記者：周俊霖

相關文章

【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
2021/07/26
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機
2021/07/23
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機
【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術　擬未來擴大投資
2021/07/21
【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術　擬未來擴大投資
【網絡安全】勒索軟件不斷進化　港企月均遭逾75萬次攻擊
2021/07/20
【網絡安全】勒索軟件不斷進化　港企月均遭逾75萬次攻擊

你可能感興趣

【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
12:06 2021/07/26
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機
15:00 2021/07/23
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機
【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術　擬未來擴大投資
18:45 2021/07/21
【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術　擬未來擴大投資
網絡保安 軟件 寬頻 勒索 保安 羅兵咸永道 香港 品牌 服務 美國

下一篇文章

【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【Google】Google搜尋頁面新功能！　新增圖標讓用戶了解搜尋結果
【Google】Google搜尋頁面新功能！　新增圖標讓用戶了解搜尋結果
【虛擬銀行】WeLab Bank冀半年內客戶翻倍　擴充產品增用戶活躍度
【虛擬銀行】WeLab Bank冀半年內客戶翻倍　擴充產品增用戶活躍度