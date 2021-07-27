▲ 【美團股價】美團股價跌穿200元關口 富瑞：美團股價回調已過度、重申「買入」評級

市場監管總局等7部門日前出台文件，要求落實保障外賣騎手的正當權益。富瑞發表研究報告指，美團自去年起已經有關注騎手權益的問題，並採取多項措施，近日市場針對美團股價的回調已經過度，重申對其「買入」評級，目標價400元。

美團股價今日繼續下挫，股價下挫逾15%，跌穿200元關口，最低見197.2元，現報199.8元，跌15.2%，成交暫錄186.34億元。

該行指，對騎手的保護於市場而言並非新鮮事，美團自2020年起已經就此於騎手進行約100場的交談，並就騎手的回應推出改進措施。在收費模式上的調整，亦令事情變得更加透明化。因此，該行認為，目前針對出台的政策文件，美團股價回調已經過度。

另外，富瑞又指，有關政策落實，美團需要為員工購買工傷保險，預計平均計入每一訂單的成本將會增加0.05元人民幣，若隨著外賣訂單數量增加，這一成本可控。

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記者：梁安琪