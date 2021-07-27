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【無綫耳機】LG發布Tone Free系列3款藍牙耳機　支援「Whisper Mode」模式

科技 15:00 2021/07/27

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LG發布Tone Free FP系列無線耳機，該系列設有「耳語模式」（Whisper Mode），可保護用戶的對話私隱。

近日LG發布Tone Free FP系列無線耳機，該系列共設有FP5、FP8 和 FP9共3款型號，不但提供IPX4防水，支援主動降噪功能，更設有「耳語模式」（Whisper Mode），可保護用戶的對話私隱。

＜＜【LG退出】LG南韓實體店擬改售iPhone　三星施壓要求同時出售Galaxy系列手機

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據悉，LG TONE Free系列無綫耳機均具有IPX4防水功能，其耳柄類似於AirPods Pro的短柄入耳式設計。LG TONE Free系列耳機是次新增「Whispering Mode」耳語模式，當用戶不方便以正常音量說話時，只要將右邊耳機拿下，便可放在嘴邊當咪高峰使用，讓用戶可以小聲對話。此外，耳機更採用Headphone Spatial Processing和3D Sound Stage技術，提供3D聲效及環迴立體音效果。

電池續航力方面，FP5型號每次充電可提供8小時續航力，配合充電盒可增加至22小時。而FP8及FP9型號每次充電可使用10小時，配備充電盒可增加至24小時。另外，該兩款耳機充電盒均配有LG的UV nano紫外綫殺菌功能。

責任編輯：李寶如

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