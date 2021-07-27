【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

▲ 據外媒《Comicbook》報導，Sony 擬嘗試讓 PS5 遊戲主機支援 PS3 遊戲，以擴充其遊戲陣容。（AFP）

據外媒《Comicbook》報導，Sony 擬嘗試讓 PS5 遊戲主機支援 PS3 遊戲，以擴充其遊戲陣容。報導稱，Sony 正重新註冊 PS3 時代的線上商店 PlayStation Home 商標，暗示未來可能透過模擬或網上串流的方式，將 PS3 遊戲提供給 PS5 玩家。

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PS5 推出超過半年，但疫情影響遊戲開發進度，所以目前專屬的 PS5 遊戲仍不算多，大部分玩家仍在 PS5 上遊玩 PS4 時代的遊戲，而透過支援 PS3 遊戲，可以為 PS5 帶來更多遊戲體驗。

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PS3 的整體銷量並不突出，無法超越上一代 PS2 主機，也輸給下一代 PS4，加上 PS3 獨特的 Cell 微處理器主機架構，導致目前仍難以在其他 PlayStation 主機上相容。目前無法得知 Sony 將透過哪種方式為 PS5 提供 PS3 遊戲，但重新註冊 PlayStation Home 商標亦暗示 Sony 有意將 PS3 遊戲重新推出，但 Sony 現時仍未對重新註冊 PlayStation Home 商標一事作出回應。

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記者：廖淑瑩