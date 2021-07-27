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【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

科技 13:12 2021/07/27

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據外媒《Comicbook》報導，Sony 擬嘗試讓 PS5 遊戲主機支援 PS3 遊戲，以擴充其遊戲陣容。（AFP）

據外媒《Comicbook》報導，Sony 擬嘗試讓 PS5 遊戲主機支援 PS3 遊戲，以擴充其遊戲陣容。報導稱，Sony 正重新註冊 PS3 時代的線上商店 PlayStation Home 商標，暗示未來可能透過模擬或網上串流的方式，將 PS3 遊戲提供給 PS5 玩家。

【機迷熱話】PS5版FIFA 22展示新技術 配合機器學習實時編寫動畫（有片）

PS5 推出超過半年，但疫情影響遊戲開發進度，所以目前專屬的 PS5 遊戲仍不算多，大部分玩家仍在 PS5 上遊玩 PS4 時代的遊戲，而透過支援 PS3 遊戲，可以為 PS5 帶來更多遊戲體驗。

【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？ Netflix公布遊戲業務計劃 無須支付額外費用＋課金

PS3 的整體銷量並不突出，無法超越上一代 PS2 主機，也輸給下一代 PS4，加上 PS3 獨特的 Cell 微處理器主機架構，導致目前仍難以在其他 PlayStation 主機上相容。目前無法得知 Sony 將透過哪種方式為 PS5 提供 PS3 遊戲，但重新註冊 PlayStation Home 商標亦暗示 Sony 有意將 PS3 遊戲重新推出，但 Sony 現時仍未對重新註冊 PlayStation Home 商標一事作出回應。

【數碼轉型】奢侈品牌進軍科技界成大勢 LV推出藍牙喇叭

記者：廖淑瑩

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