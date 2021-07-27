【新冠疫苗】美FDA促輝瑞及Moderna 擴大兒童臨床實驗

新冠疫苗面世至今，大多未成年人﹑特別是兒童仍未可接種。有指美國為加快疫苗表種，食品藥品監督管理局（FDA）要求兩大疫苗輝瑞及Moderna，擴大臨床實驗的規模，加快研究疫苗對5至11歲兒童可能產生的罕見副作用反應。

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美國《紐約時報》引述消息人士，指美國FDA認為輝瑞及Moderna現時在小兒科的研究規模及方向稍有不足，未能有助探索兒童接種疫苗後，出現罕見副作用如心肌炎及心包膜炎的可能性。據悉，FDA要求兩家藥廠把研究人數，增加至3,000名5至11歲兒童，較原先要求的人數多一倍。

Moderna的發言人喬丹（Ray Jordan）確認事件屬實，承認藥廠希望增加實驗人數，增加發現罕見副作用的可能，現正與FDA商討。同時，喬丹指Moderna可能在今年底或明年初，向美國政府申請，授權向5至11歲兒童緊急使用疫苗。

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有指輝瑞現時或能夠滿足FDA的要求，並同時最早在9月尋求批准，向5至11歲兒童緊急使用疫苗。輝瑞曾稱會在9月，發表5至11歲的疫苗臨床實驗報告，2歲至半歲大的報告估計會在10月或11月發表。

責任編輯：吳漢培