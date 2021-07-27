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【玩具需求】盼抵銷空運成本升4倍　 孩之寶計劃年內加價　大富翁、魔法風雲會都有份？

商業 13:40 2021/07/27

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孩子寶在全球市場加價，料在第四季全面生效。（法新社圖片）

玩具需求持續強勁，但物流成本屢屢上漲，亦令玩具商的盈利受壓。孩之寶（Hasbro）行政總裁Brian Goldner透露，全球市場加價將會在第四季全面生效。

【東京奧運】閉門作賽反令日本電器商受惠！　帶旺大尺吋電視銷售

Brian Goldner接受外國傳媒訪問時表示，平均海運成本較一年前急增4倍。為抵銷成本增加， 孩之寶將會在第四季加價。即使價格提升，但孩之寶相信消費者對玩具，如「魔域奇遇 《魔法風雲會》 」（Dungeons & Dragons and Magic: The Gathering ）等同類型玩具的需求依然熾熱，不會受提價影響。

Brian Goldner續指，相信今次產品加價可以彌補成本上升，維持毛利率，及令營運盈利率可達至15%的目標。日前孩子寶亦公布第二季度業續，較市場預期現想。期內收入大增54%，虧蝕收窄至229萬美元。孩子寶相信收入將會繼續以雙位數增幅上漲，甚至今年有望錄得盈利。

【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金

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責任編輯：葉泳珊

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