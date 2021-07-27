【英國疫情】新確診連續6日回落 錄近2.5萬宗

英國解除大部分防疫措施後，當地新冠肺炎疫情一度持續惡化，其後確診數字有所回落。當地過去單日錄近2.5萬宗確診，確診數字連續6日回落。有專家認為英國新一波疫情高峰期可能已過去，但秋冬或會面對再一波疫情。

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英國過去單日新增逾2.49萬宗新冠肺炎確診，確診數字較前一日的2.9萬宗有所回落，亦是連續6日下跌。當地過去單日錄14名患者死亡，死亡人數亦較前一日下跌。

東英吉利亞大學 （University of East Anglia） 健康及藥物教授亨特（Paul Hunter）表示，對確診個案回落感到滿意，但認為目前全面解封後對英國疫情的影響仍然不明，加上學校暑假開始，更加難以監控疫情發展。他續指，相信整個夏季確診數字將逐步下跌，但憂慮秋冬時會再度爆發疫情。

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此外亨特亦警告，眾多已接種新冠疫苗民眾的疫苗保護力或於秋季開始變弱。他表示，當局若選擇在秋季解除封城措施，或會造成導致確診及死亡數字較現時增加，因此認為當局上周解除封城措施是作出正確決定。

亨特相信，英國新一波疫情高峰或者已過去，但強調需掌握更多數據，估計至本周末才能進一步確定，放寬防疫措施帶來的影響。

責任編輯：郭麗明