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【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收

環球社會熱點 13:26 2021/07/27

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東京奧運比賽陸續展開，不少國家及地區開始有金牌進帳。菲律賓女子舉重選手迪亞茲周一（26日）成功奪冠，成為菲律賓史上首位奧運金牌得主。迪亞茲賽後鼓勵菲律賓年輕人，每個人都可以實現夢想。據悉，迪亞茲賽後獲得菲律賓多名商人及政府獎勵，更變身業主。

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現年30歲的迪亞茲（Hidilyn Diaz）在比賽中成功舉起127公斤重量，成為東京奧運女子55公斤級別挺舉冠軍，亦是菲律賓自1924年參加奧運以來，首位奧運金牌得主。迪亞茲賽後一直落淚，頒獎後接受媒體採訪表示，難以相信自己夢想成真。她鼓勵菲律賓年輕人，每個人都可以實現自己的冠軍夢想。

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是次為迪亞茲第4次參加奧運比賽，亦是最後一次。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）表示祝賀，副總統羅布雷多（Leni Robredo） 指迪亞茲是國家的驕傲。上屆里約奧運迪亞茲獲得同項目的銀牌，是菲律賓20年來首枚獎牌，成為菲律賓史上首位獲得獎牌的女運動員。

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據悉，迪亞茲過去1年半一直在馬來西亞接受訓練。迪亞茲表示，自己非常期待與家人團聚，希望以後有更多時間陪伴家人。迪亞茲賽後收獲菲律賓多位商人及政府的獎勵，包括3,300萬披索（約510.8萬港幣）現金，以及變身業主，其中菲律賓體育委員會（Philippine Sports Commission）更會每面菲律賓金牌獎勵1,000萬披索（約154.8萬港幣）。

責任編輯：李俊儀

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