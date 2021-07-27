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【東京奧運】閉門作賽反令日本電器商受惠！　帶旺大尺吋電視銷售

商業 12:54 2021/07/27

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大型家電零售商 Biccamera 負責人表示，店舖的電視銷售額自 5 月起開始上升。（AFP）

雖然東京奧運大部分賽事採取閉門作賽，這反而令日本電器零售商受惠。其中，大尺寸電視銷情暢旺，5 月份的電視出貨量更創歷史新高，較去年同期暴增 163%！

【張家朗摘金】香港商家各出奇招 賀張家朗奧運奪金

據《產經新聞》報導，因「在家看奧運」成為主流，從而帶動當地大尺寸電視銷售。大型家電零售商 Biccamera 負責人表示，店舖的電視銷售額自 5 月起開始上升。在 7 月的首周，電視銷售比去年同期增長 1 成。另一零售商 Nojima 指，截至 7 月 11 日為止其電視銷售量較去年同期增長 2 成，其中 65 吋 OLED 電視成為各零售商暢銷的產品。

【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金 香港奧運再獲金牌 IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品

日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 在 6 月公佈統計數據顯示，今年 5 月日本國內 OLED 電視出貨量較去年同期大增約 1.7 倍至 6.5 萬部，月出貨量超越 2020 年12月的 6.4 萬部，創有紀錄以來的新高紀錄。

【香港奧運】張家朗奪東京奧運花劍金牌 繼李麗珊之後奧運再摘金 會否與MIRROR、ERROR一起成廣告代言寵兒？

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記者：廖淑瑩

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