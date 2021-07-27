【教育股風暴】內地謠傳新東方往公海舉辦暑期集訓營 俞敏洪： 落井下石

▲ 新東方回應傳聞指，該截圖內容為造謠。

內地國務院早前公佈教育「雙減」政策，除禁止學科類培訓機構上市融資外，更規定校外培訓機構不得佔用國家法定假期、休息日及寒暑假期組織學科類培訓活動，斬斷校外培訓機構的財路。網上流傳一幅關於「新東方優能中學暑期集訓營」的微信聊天截圖，內文稱，新東方 （01797） 將赴往公海，舉辦暑期集訓營。新東方回應傳聞指，該截圖內容為造謠。

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▲ 截圖內容全文。

截圖內容聲稱，新東方擬舉辦為期45天的「新東方優能中學暑期集訓營」，並向參加者收取天價費用，每人需付21.98萬元人民幣。該暑期集訓營將安排參加者乘搭大型郵輪，在公海進行封閉的「高強度集訓」，名額4000人。內文更強調，集訓營將「穿插各種考試」，名師實力「不是以前地面班課那種水課」。

內媒報道，新東方創辦人俞敏洪在微信朋友圈發文回應，表示該截圖「在艱難時刻還要落井下石」，並質問造謠者「還有一點人性嗎？」

▲ 新東方創辦人俞敏洪在微信朋友圈發文回應，表示該截圖「在艱難時刻還要落井下石」。

內地近期加緊監管校外培訓行業，引發教育股股價急瀉，新東方在線 （01797） 跌至目前的3.97元，從今年初已累跌85.7%。新東方在線現跌0.3%，報3.93元，成交額達1.3億。

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編輯﹕賴奕羚