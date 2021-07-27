【騰訊700】微信暫停新個人帳號註冊　騰訊：技術升級、分析料配合整治

▲ 【騰訊700】微信暫停新個人帳號註冊 騰訊：技術升級、分析料涉整治行動

騰訊 （00700） 微信暫停個人帳號新用戶註冊。有內地用戶指，騰訊微信暫時停止接受手機端註冊新的微信個人號帳號，而騰訊客服經微信回復至，目前平台系統正在技術升級，期間將暫停新用戶註冊，預計8月初完成升級並恢復註冊。

據騰訊第一季財報，微信和WeChat月活躍用戶達12.4億戶，按年增加3.3%、按季就增加1.4%。

網信辦於上周啟動「清朗‧暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，並約見騰訊在內多個社交平台負責人，責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和賬號，並對平台實施罰款處罰。

▲ 內地傳媒截圖

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有分析預計，騰訊暫時叫停新用戶註冊，是配合網信辦「清朗行動」。

上月3家赴美上市的中概股滴滴出行（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）都捲網絡安全審查，被網信辦責令停止新客戶註冊至今。

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編輯：麥德銘