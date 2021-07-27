【東京奧運】湧現過百個假官網 涉盜取個人資料

東京奧運賽事正緊湊進行之際，日本有調查發現目前已出現超過1,700個與東京奧運官網域名相似的可疑網站，其中有過百個東京奧運假官網涉嫌盜取民眾個人資料。東京奧組委呼籲民眾提高警惕。

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共同社報道，日本早稻田大學的研究人員調查多個網站域名，發現共有1,753個網站域名包含「tokyo」、「2020」、「olympic」等字眼，可能會令網民誤認為東京奧運官網。

上述超過1,700個網站當中，大部分網站是為了吸引更多人瀏覽從而取得廣告費，但有148個假官網卻牽涉網絡安全隱憂，可能會散播電腦病毒或盜取用戶的個人資料。

信息安全公司Cybereason更證實，目前有網站以出售門票和發放奧運影片為招徠，嘗試欺騙公眾進入網站以盜取其資料。

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根據2019年5月的一項同類調查，當時只有956個與東奧官網域名相似的網站，以及22個假官網。研究人員更發現域名含有「ticket」的網站明顯變多，疑似想令網民誤認為東奧售票官網。

另外，有購買東奧入場門票的民眾及義工的帳戶密碼等資料外洩，外界相信不法分子可能是通過這類假網站盜取資料，而東京奧組委亦呼籲公眾提高警惕，仔細核實網站是否官方網站。

責任編輯：鄭錦玲